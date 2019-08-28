Перевозчика на 210 маршрут в Самаре выберут сегодня
Эпопея с возвращением 210-ых маршруток на дороги Самары, похоже, подходит к концу. Перевозчика, который займется маршрутом, выберут сегодня, 28 августа. Об этом сообщает председатель рабочей группы по возвращению маршрутных такси в Красноглинский район, правозащитник Юрий Николаев.
Напомним, как сообщала «КП-Самара» 23 августа, в конкурсе участвуют четыре компании. Это уже второй конкурс по поиску перевозчика на маршрут, на первый не было подано ни одной заявки.
210-ые маршрутки, как и ряд других, пропали с улиц Самары осенью 2018 года. Власти города заявили, что это решение перевозчика, который не предупредил их о своих намерениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU