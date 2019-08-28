Жительница Сызрани поедет в Майами, потому что вышла замуж
Она победила в проекте «Четыре свадьбы» на канале «Пятница»
Кристина - вторая справа - теперь поедет в США.Фото: скриншот с видео
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Жительница Сызрани Кристина отправится в Майами, потому что вышла замуж. Девушка стала победительницей очередного выпуска передачи «Четыре свадьбы», которая идет на телеканале пятница.
Кристина вышла замуж за москвича Игоря. Сейчас она живет в столице и работает в банке.
Съемки проходили в том числе в доме родителей Кристины.
В каждом выпуске программы принимают участие четыре невесты из разных городов, которые ходят на свадьбы друг друга и ставят оценки. После этого победителя выбирают по сумме баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU