Жительница Сызрани поедет в Майами, потому что вышла замуж

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-28T12:53:50+03:00

Кристина - вторая справа - теперь поедет в США. Фото: скриншот с видео

Она победила в проекте «Четыре свадьбы» на канале «Пятница»

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Жительница Сызрани Кристина отправится в Майами, потому что вышла замуж. Девушка стала победительницей очередного выпуска передачи «Четыре свадьбы», которая идет на телеканале пятница.

Кристина вышла замуж за москвича Игоря. Сейчас она живет в столице и работает в банке.

Съемки проходили в том числе в доме родителей Кристины.

В каждом выпуске программы принимают участие четыре невесты из разных городов, которые ходят на свадьбы друг друга и ставят оценки. После этого победителя выбирают по сумме баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU