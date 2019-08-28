В Новокуйбышевске в пожаре погибла 91-летняя женщина
В ее квартире загорелись домашние вещи
На месте работали 23 человека личного состава.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новокуйбышевске вечером во вторник, 27 августа, произошла трагедия. В доме на улице Калинина в поселке Маяк в пожаре погибла 91-летняя женщина, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
- Сообщение о пожаре поступило в 18:00. Горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 18:25, а еще через минуту огонь полностью потушили, - рассказали в МЧС.
На месте работали 23 человека личного состава. Причины возгорания и ущерб, который нанес огонь, будут выяснять специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU