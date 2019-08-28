2019-08-28T14:04:42+03:00
Спорт

«Крылья Советов» будут продавать билеты на матч с «Динамо» школьникам по рублю

Акция распространяется только на детей до 14 лет
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Встреча начнется в 21:00 по самарскому времени 30 августа.Встреча начнется в 21:00 по самарскому времени 30 августа.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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У самарских школьников есть шанс попасть на матч «Крылья Советов» - «Динамо», который пройдет в пятницу, 30 августа, за символическую плату. Билеты для детей до 14 лет будут стоить по 1 рублю, сообщает пресс-служба «КС».

- Любой родитель, купивший билет на игру 8-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» за полную стоимость в сектора С118, С119, А102, А103 имеет право получить детский билет стоимостью 1 рубль. Продажа билетов осуществляется родителям, имеющих детей-школьников, не достигших 14-летнего возраста при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении), - рассказали в клубе.

Акция проходит только в клубных магазинах на «Металлурге» и в ТЦ «Сила спорта».

Отметим, что дети до 6 лет на матчи проходят бесплатно (но без предоставления места).

Напомним, встреча начнется в 21:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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