В Самаре 1 сентября изменится схема движения нескольких автобусов
В списке автобусы №№ 67, 96, 205, 268, 295
Это касается движения «в город» и «из города».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре 1 сентября из-за Дня микрорайона Крутые Ключи изменят схему нескольких автобусов. Маршруты №№ 67, 96, 205, 268, 295 не будут заезжать на остановку «ТЦ МЕГА / Икеа». Это касается движения «в город» и «из города», сообщает департамент транспорта Самары.
Кроме того, в этот день около торгового центра ограничат парковку.
Напомним, развлекательная программа начнется в 13:00. Главным хедлайнером праздника станет Елена Темникова. Концерт начнется вечером - после выступления творческих коллективов. На 22:00 запланирован салют.
ИСТОЧНИК KP.RU