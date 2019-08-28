В Самаре 1 сентября изменится схема движения нескольких автобусов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-28T14:33:12+03:00

Это касается движения «в город» и «из города». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре 1 сентября из-за Дня микрорайона Крутые Ключи изменят схему нескольких автобусов. Маршруты №№ 67, 96, 205, 268, 295 не будут заезжать на остановку «ТЦ МЕГА / Икеа». Это касается движения «в город» и «из города», сообщает департамент транспорта Самары.

Кроме того, в этот день около торгового центра ограничат парковку.

Напомним, развлекательная программа начнется в 13:00. Главным хедлайнером праздника станет Елена Темникова. Концерт начнется вечером - после выступления творческих коллективов. На 22:00 запланирован салют.

ИСТОЧНИК KP.RU