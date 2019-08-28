2019-08-28T14:59:09+03:00
Общество

Стало известно, как будет ходить школьный автобус от Крутых Ключей до Кошелев-парка

Отвозить детей в школу будут с 7:20 до 8:30, а также с 13:00 до 15:15.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Школьные автобусы будут ходить от первого корпуса школы №7.Школьные автобусы будут ходить от первого корпуса школы №7.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В департаменте транспорта Самары рассказали, как будет ходить школьный автобус, который будет возить детей из школы №7 в Крутых Ключах до школы в Кошелев-парке.

- Школьные автобусы будут ходить от первого корпуса школы №7 ко второму корпусу (Кошелев-Парк) по маршруту «ул. Виталия Жалнина – посадка/высадка – бульвар Финютина – ул. Мира – ж/д переезд – Волжский район – школа», - рассказали в дептрансе.

Схема движения школьного автобуса.

Схема движения школьного автобуса.

Задействуют семь автобусов. Высадка и посадка детей будет на территории второго корпуса школы.

- Также обращаем внимание на то обстоятельство, что по улице Виталия Жалнина, исходя из необходимости предоставления пространства для маневрирования автобусов, будут установлены знаки, запрещающие стоянку и парковку на время проведения занятий, время их действия: с 7.00 до 16.00, - уточнили в департаменте.

По словам представителей дептранса, линейка в школе пройдет 1 сентября. Она начнется в 9:30, перевозка детей будет осуществляться с 8:30.

- Со 2 сентября начнется полноценный учебный процесс, перевозка школьников будет осуществляться с 7:20 до 8:30 ко второму корпусу, с 13:00 до 15:15 – обратно, согласно утвержденному расписанию, - отметили в департаменте.

Напомним, в Кошелев-парк из Крутых ключей отправят учиться школьников 4, 6 и 8 классов. Все из-за нехватки мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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