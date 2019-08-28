Шоу летающих баскетболистов и батл по броскам сверху: в Самаре пройдет турнира SamaraOpen
В пятницу, 30 августа в Самаре на площади им. Куйбышева состоится турнира по баскетболу 3х3 SamaraOpen памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Для участников и гостей мероприятия организаторы приготовили не только насыщенную спортивную, но и развлекательную программу.
Церемония открытия турнира запланирована на 12:00. Гости увидят ролик о становлении баскетбола в Самарской области, шоу барабанщиц, выступление артистов, аниматоров, ходулистов и джамперов.
- Ярким продолжением станет шоу летающих баскетболистов: эффектная смесь прыжков на батуте, акробатики и бросков в баскетбольное кольцо. Не менее красочным станет Slamdunkcontest, или конкурс по броскам сверху: игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз, - сообщают организаторы. - Этот элемент считается одним их самых зрелищных в современном баскетболе. Подобный конкурс впервые провели в США в 1976 году и с тех пор эти соревнования проходят по всему миру
Для тех, кто не владеет навыками профессионального баскетбола, будет зона «Баскет-ГТО». Там, выполняя несложные спортивные задания, можно заработать баллы и обменять их на сувениры.
На протяжении всего турнира болельщиков ждет выступление диджеев, а в 17:00 начнется концерт группы «Хлеб». Также желающие смогут сфотографироваться с почетными гостями соревнований, среди которых олимпийские чемпионы, ветераны самарского баскетбола, игроки баскетбольного клуба «Самара».
ИСТОЧНИК KP.RU