2019-08-28T15:02:57+03:00
Звезды

Шоу летающих баскетболистов и батл по броскам сверху: в Самаре пройдет турнира SamaraOpen

Для зрителей баскетбольного турнира приготовили шикарную развлекательную программу и концерт группы «Хлеб»
Евгения ВАСИНА
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В 17:00 начнется концерт группы «Хлеб»В 17:00 начнется концерт группы «Хлеб»
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В пятницу, 30 августа в Самаре на площади им. Куйбышева состоится турнира по баскетболу 3х3 SamaraOpen памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Для участников и гостей мероприятия организаторы приготовили не только насыщенную спортивную, но и развлекательную программу.

Церемония открытия турнира запланирована на 12:00. Гости увидят ролик о становлении баскетбола в Самарской области, шоу барабанщиц, выступление артистов, аниматоров, ходулистов и джамперов.

- Ярким продолжением станет шоу летающих баскетболистов: эффектная смесь прыжков на батуте, акробатики и бросков в баскетбольное кольцо. Не менее красочным станет Slamdunkcontest, или конкурс по броскам сверху: игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз, - сообщают организаторы. - Этот элемент считается одним их самых зрелищных в современном баскетболе. Подобный конкурс впервые провели в США в 1976 году и с тех пор эти соревнования проходят по всему миру

Для тех, кто не владеет навыками профессионального баскетбола, будет зона «Баскет-ГТО». Там, выполняя несложные спортивные задания, можно заработать баллы и обменять их на сувениры.

На протяжении всего турнира болельщиков ждет выступление диджеев, а в 17:00 начнется концерт группы «Хлеб». Также желающие смогут сфотографироваться с почетными гостями соревнований, среди которых олимпийские чемпионы, ветераны самарского баскетбола, игроки баскетбольного клуба «Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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