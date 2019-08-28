Названа причина массового отравления самарцев, заказавших роллы

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-28T15:55:57+03:00

История с отравлением всколыхнула весь город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На 28 августа 48 человек обратились за медицинской помощью после употребления в пищу роллов из самарской службы доставки «Фарфор». Специалисты Роспотребнадзора выяснили, почему людям стало плохо.

- Результаты исследований материала от больных показали, что причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии (сальмонелла). Вероятный путь передачи инфекции – пищевой.

Кроме того, проверка «Фарфора» выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к процессам производства, наличию документов, качества и безопасности пищевой продукции. Сейчас ведовство проверяет производителей продовольственного сырья, входящего в состав злосчастных роллов.

Напомним, массовое отравление суши произошло из-за нарушений в ресторане «Фарфор» в Самаре. Роспотребнадзор уже провел там проверку. Историей заинтересовались и следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU