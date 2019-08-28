Самарские школьники смогут увидеть матч «Крылья Советов» - «Динамо» всего за один рубль

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-28T16:17:54+03:00

Матч закончится в 23:00, так что детям обязательно нужно сопровождение взрослых Фото: Кирилл КАРИМОВ

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На пятничный матч «Крылья Советов» - «Динамо», который пройдет на стадионе «Самара Арена» 30 августа, школьников будут пускать по билетам по сниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Любой родитель, купивший себе билет на игру за полную стоимость в сектора С118, С119, А102, А103 имеет право получить детский билет за один рубль.

Предложение распространяется на школьников, моложе 14 лет. Сам ребенок купить билет по такой цене не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU