В Самаре объявлена в розыск 16-летняя девочка с розовым рюкзаком и татуировкой на кисти

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-28T16:36:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области вновь разыскивают без вести пропавшего ребенка. В этот раз правоохранители и волонтеры пытаются установить местонахождении 16-летней Ольги Рымарь.

- Она перестала выходить на связь с близкими с 8 августа. Сейчас ведется информационный поиск девушки, - сообщают представители поисковой организации "Лиза Алерт".

Одежда, в которой была девушка на момент исчезновения, неизвестна. С собой у нее был розовый рюкзак. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные с рыжим оттенком, глаза серо-голубые. Особая приметы: татуировка на кисти правой руки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ольги, просят обращаться по телефону 8 (800)700-54-52 или 112. Также сообщить информацию можно в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU