В Самарской области закончились трагедией поиски 32-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-28T16:51:41+03:00

Изменить размер текста: A A

12 августа в селе Купино Безенчукского района бесследно исчез 32-летний Александр Блинов. Мужчину объявили в розыск. Поиск вели как волонтеры, так и полицейские. Накануне, во вторник 27 августа, он завершился.

- Александр найден погибшим. Соболезнования родным и близким, - сообщают представители организации "Лиза Алерт".

Что случилось с мужчиной, активисты не сообщают. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. Сейчас односельчане Александра собирают материальную помощь маме погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU