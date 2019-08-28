В Самарской области закончились трагедией поиски 32-летнего мужчины
Без вести пропавшего Александра Блинова нашли мертвым
Обстоятельства смерти мужчины уточняютсяФото: соцсети
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12 августа в селе Купино Безенчукского района бесследно исчез 32-летний Александр Блинов. Мужчину объявили в розыск. Поиск вели как волонтеры, так и полицейские. Накануне, во вторник 27 августа, он завершился.
- Александр найден погибшим. Соболезнования родным и близким, - сообщают представители организации "Лиза Алерт".
Что случилось с мужчиной, активисты не сообщают. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. Сейчас односельчане Александра собирают материальную помощь маме погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU