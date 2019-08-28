2019-08-28T16:51:41+03:00
Общество

В Самарской области закончились трагедией поиски 32-летнего мужчины

Без вести пропавшего Александра Блинова нашли мертвым
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Обстоятельства смерти мужчины уточняютсяОбстоятельства смерти мужчины уточняютсяФото: соцсети
Изменить размер текста:

12 августа в селе Купино Безенчукского района бесследно исчез 32-летний Александр Блинов. Мужчину объявили в розыск. Поиск вели как волонтеры, так и полицейские. Накануне, во вторник 27 августа, он завершился.

- Александр найден погибшим. Соболезнования родным и близким, - сообщают представители организации "Лиза Алерт".

Что случилось с мужчиной, активисты не сообщают. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. Сейчас односельчане Александра собирают материальную помощь маме погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реконструкцию Ракитовского шоссе в Самаре хотят провести в рамках нацпроекта
Под Фрунзенским мостом в Самаре обнаружены ценные артефакты из прошлого
В матче с «Динамо» - «Крылья Советов» не выйдут на поле Дмитрий Комбаров и Тарас Бурлак
На предприятиях Самарской области хотят внедрить производственную гимнастику
Губернатор Самарской области пообщался с десятками тысяч педагогов региона
В Самаре объявлена в розыск 16-летняя девочка с розовым рюкзаком и татуировкой на кисти
Самарские школьники смогут увидеть матч «Крылья Советов» - «Динамо» всего за один рубль
Названа причина массового отравления самарцев, заказавших роллы
Первые жертвы: в Самарской области пять человек насмерть отравились грибами
Шоу летающих баскетболистов и батл по броскам сверху: в Самаре пройдет турнира SamaraOpen