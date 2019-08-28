Губернатор Самарской области пообщался с десятками тысяч педагогов региона

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-28T17:40:21+03:00

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В среду, 28 августа, в Самаре прошла традиционная августовская педагогическая конференция. В этом году совещание прошло в новом формате - в режиме онлайн трансляцию смотрели более 30 тысяч работников образования во всех муниципалитетах гобласти.

В обсуждении дел в самарском образовании принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил всех руководителей образовательных учреждений и учителей за работу, которая уже проведена в Самарской области по подготовке школ к новому учебному году.

- Я рассчитываю, что ребята, которые придут 2 сентября в школы, увидят их преобразившимися, – сказал губернатор. – Фактически в каждом учебном заведении в той или иной степени прошли ремонтные работы, оснащение материально-технической базы. Это создает более эффективные условия для работы учителей и получения знаний учениками.

Губернатор напомнил, что по инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется 12 национальных проектов. Одним из основополагающих, по мнению руководителя региона, является нацпроект «Образование», от которого во многом зависит успешная реализация остальных.

С основным докладом об итогах и перспективах развития отрасли перед педагогическим сообществом выступил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Он напомнил об основных целях национального проекта, среди которых обеспечение конкурентоспособности российского образования и вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и традиций.

- Наличие новых школ и детских садов – важнейшие условия для принятия молодой семьей решения о рождении ребенка, – подчеркнул министр.

С 1 сентября региональный центр для одаренных детей начнет работу по модели федерального центра «Сириус». Для этого было подписано соответствующее соглашение с фондом «Талант и успех». Также в новом учебном году стартует первый этап реализации федерального проекта по созданию опорных школ Российской академии наук. От Самарской области в проекте будут участвовать 5 школ – это один из самых высоких показателей по стране. Их куратором стал Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева.

Во время проведения педагогической конференции был запущен интерактивный опрос. Учителям предложили ответить на вопрос: «Что, на ваш взгляд, наиболее значимо для достижения целей нацпроекта «Образование»? Участие в нем приняли 14723 человека. Педагоги выбирали по 3 варианта ответов. В итоге голоса распределились следующим образом: на первом месте – повышение квалификации педагогов, на втором – совершенствование материально-технической базы школ и на третьем месте – методическое сопровождение образовательных процессов. Дмитрий Азаров отметил, что важны все показатели и призвал педагогов взяться за работу.

ИСТОЧНИК KP.RU