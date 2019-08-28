На предприятиях Самарской области хотят внедрить производственную гимнастику

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-28T17:49:20+03:00

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В четверг, 29 августа, в 12.00 в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» (ул. Лесная, 9) состоится пресс-конференция на тему: «Раз, два, три, четыре!.. Как в Самарской области будет реализовываться проект по внедрению производственной гимнастики на предприятиях?»

Круг вопросов для обсуждения:

- Идею о возрождении производственной гимнастики на предприятиях озвучили еще в конце прошлого года в Совете Федерации. В настоящий момент в Самарской области стартует проект по вовлечению сотрудников организаций в регулярные занятия физической культурой и спортом.

- Насколько, по мнению экспертов, важно возобновление практики проведения производственной гимнастики на предприятиях? На каком этапе сегодня находится проект? Куда обращаться тем, кто желает стать его участником? Об этом пойдет речь на нашем мероприятии.

- С 1 сентября по 15 ноября 2019 года в регионе будет проводиться Конкурс на организацию регулярных занятий производственной гимнастикой среди сотрудников предприятий и организаций городского округа Самара. Кто и как может принять в нем участие?

- На что будет делать упор в комплексе? По данным медиков, 40-60% взрослого населения России сегодня имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, повышенное артериальное давление, избыточную массу тела. Какова картина в нашем регионе? Какие упражнения должен включать в себя комплекс? Какие специалисты участвуют в модернизации комплекса гимнастики?

- Какие организации на сегодняшний день и насколько активно принимают участие в процессе? Какие меры по сохранению и укреплению состояния здоровья населения уже используются на предприятиях?

Участники: председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, координатор проекта «Спорт – норма жизни» Федерации профсоюзов Самарской области Сергей Платонов; главный внештатный специалист по профилактической медицине Министерства здравоохранения Самарской области Юрий Мальшин.

В рамках мероприятия будет продемонстрирован комплекс специальных упражнений производственной гимнастики.

ИСТОЧНИК KP.RU