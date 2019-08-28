В матче с «Динамо» - «Крылья Советов» не выйдут на поле Дмитрий Комбаров и Тарас Бурлак

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-28T18:02:17+03:00

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В пресс-службе самарских «Крыльев» рассказали о подготовке команды к пятничной встрече с московским «Динамо», которая состоится на стадионе «Самара Арена».

На поле точно не выйдут травмировавшийся в матче со «Спартаком» Дмитрий Комбаров и не игравший более месяца из-за повреждения Тарас Бурлак.

С остальной командой тренируются Александр Гацкан, который получил в матче с «Уралом», Владимир Полуяхтов, получивший травму в игре со «Спартаком». К тренировкам приступили восстановившиеся после травм Геннадий Киселев и Денис Якуба.

ИСТОЧНИК KP.RU