2019-08-28T18:02:17+03:00
Спорт

В матче с «Динамо» - «Крылья Советов» не выйдут на поле Дмитрий Комбаров и Тарас Бурлак

Встреча в рамках РПЛ состоится 30 августа
Кирилл КАРИМОВ
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Команда активно готовится к пятницеКоманда активно готовится к пятницеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В пресс-службе самарских «Крыльев» рассказали о подготовке команды к пятничной встрече с московским «Динамо», которая состоится на стадионе «Самара Арена».

На поле точно не выйдут травмировавшийся в матче со «Спартаком» Дмитрий Комбаров и не игравший более месяца из-за повреждения Тарас Бурлак.

С остальной командой тренируются Александр Гацкан, который получил в матче с «Уралом», Владимир Полуяхтов, получивший травму в игре со «Спартаком». К тренировкам приступили восстановившиеся после травм Геннадий Киселев и Денис Якуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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