Под Фрунзенским мостом в Самаре обнаружены ценные артефакты из прошлого
Археологи подвели итоги раскопок
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
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Представители археологического научного сообщества подвели итоги раскопок у Фрунзенского моста, которые шли несколько лет.
На протяжении археологических работ были найдены 25 тыс. артефактов XVII-XIX веков. Среди находок жетоны, монеты, посуда, костяные гребни, курительная трубка. Ученые считают, что на этой территории находился рынок и хозяйственные постройки.
Особо ценных для истории объектов, которые могли бы помешать завершению строительства, не обнаружено. Раскопы будут засыпаны и заасфальтированы, а найденные артефакты будут распределены по музеям.
ИСТОЧНИК KP.RU