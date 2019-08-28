2019-08-28T19:08:12+03:00
Общество

Под Фрунзенским мостом в Самаре обнаружены ценные артефакты из прошлого

Археологи подвели итоги раскопок
Кирилл КАРИМОВ
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской областиУправление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
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Представители археологического научного сообщества подвели итоги раскопок у Фрунзенского моста, которые шли несколько лет.

На протяжении археологических работ были найдены 25 тыс. артефактов XVII-XIX веков. Среди находок жетоны, монеты, посуда, костяные гребни, курительная трубка. Ученые считают, что на этой территории находился рынок и хозяйственные постройки.

Особо ценных для истории объектов, которые могли бы помешать завершению строительства, не обнаружено. Раскопы будут засыпаны и заасфальтированы, а найденные артефакты будут распределены по музеям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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