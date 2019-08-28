Реконструкцию Ракитовского шоссе в Самаре хотят провести в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 19:53 2019-08-28T19:53:54+03:00

О сроках также ничего неизвестно Фото: Архив "КП"

Стоимость работ в мэрии пока не раскрывают

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Администрация Самары просит у министерства транспорта и автодорог средства на ремонт Ракитовского шоссе. Об этом в прямом эфире заявил руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

- Мы направили заявку в минтранс о включении в программу «Безопасные и качественные дороги» проекта реконструкции Ракитовского шоссе. Проект планировки и межевания существует с 2016 года.

Как отметил чиновник, проект реконструкции разработал в свое время ныне обанкротившийся саратовский подрядчик. Проект сейчас нуждается в корректировке и прохождении госэкспертизы.

О том, во сколько обойдется проект и его реализация Сергей Шанов не рассказал, однако заявил, что сметы у департамента есть.

ИСТОЧНИК KP.RU