2019-08-28T21:20:51+03:00
Общество

Памятник большевику Масленникову перенесут на новое место в Самаре

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Кирилл КАРИМОВ
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Памятник может скоро обрести новое местоПамятник может скоро обрести новое местоФото: Яндекс. Карты
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В среду, 28 августа, в прямом эфире с главой департамента градостроительства Сергеем Шановым был поднят вопрос о судьбе памятника Александру Масленникову, который ранее находился на территории бывшего завода им. Масленникова.

Как заявила руководитель управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова, памятник находится на хранении в департаменте городского хозяйства. Планируется в ближайшее время заключить двухлетний контракт на его установку.

Одни из мест для установки рассматривается небольшой сквер на пр. Масленникова, между улицами Скляренко и Мичурина. У местных жителей спросят, хотят ли они видеть там памятник коммунисту Масленникову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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