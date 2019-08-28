Памятник большевику Масленникову перенесут на новое место в Самаре

СЕГОДНЯ 21:20 2019-08-28T21:20:51+03:00

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В среду, 28 августа, в прямом эфире с главой департамента градостроительства Сергеем Шановым был поднят вопрос о судьбе памятника Александру Масленникову, который ранее находился на территории бывшего завода им. Масленникова.

Как заявила руководитель управления информации и аналитики Самары Елена Рыжкова, памятник находится на хранении в департаменте городского хозяйства. Планируется в ближайшее время заключить двухлетний контракт на его установку.

Одни из мест для установки рассматривается небольшой сквер на пр. Масленникова, между улицами Скляренко и Мичурина. У местных жителей спросят, хотят ли они видеть там памятник коммунисту Масленникову.

ИСТОЧНИК KP.RU