«Крылья Советов» могут подписать россиянина из «Бенфики»

СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-29T06:52:43+03:00

Виталию Лысцову 24 года и он уже 5 лет играет в Португалии

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«Крылья Советов» могут до конца трансферного окна укрепиться российским защитником «Бенфики». Речь о 24-летнем Виталии Лысцове. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Лысцов родился в Воронеже, но является воспитанником московского «Локомотива». За «железнодорожников» защитник сыграл всего один матч. В 2014 году он уехал в Португалию, где выступает до сих пор. Лысцов играл за клуб «Униан Лейрия», после чего перешел в «Бенфику». За основную команду защитник так ни разу и не сыграл, а все время провел в арендах. Сейчас он выступает за вторую команду «Бенфики».

ИСТОЧНИК KP.RU