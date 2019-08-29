«Динамо» интересуется форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым
Нападающий лидирует в гонке бомбардиров РПЛ
В этом сезоне форвард самарцев за семь матчей чемпионата России забил шесть голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду «Крыльев Советов» и лидеру гонки бомбардиров РПЛ Александру Соболеву. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Напомним, в этом сезоне форвард самарцев за семь матчей чемпионата России забил шесть голов. У ближайшего преследователя в списке бомбардиров Премьер-лиги форварда «Ростова» Элдора Шомуродова пять мячей.
Следующую встречу «КС» проведут как раз против «Динамо». Матч пройдет в пятницу, 30 августа, на стадионе «Самара Арена».
ИСТОЧНИК KP.RU