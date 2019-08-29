В Самарской области в детсад завезли центнер некачественной говядины
В детский сад, который находится в Похвистнево, была поставлена партия говядины весом 94 кг ненадлежащего качества. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области.
Директор дошкольного учреждения написала заявление о необходимости провести лабораторные исследования подозрительного мяса от ООО «Эльмир», работающего Большеглушицком районе Самарской области.
Экспертиза Россельхознадзора выявила, что в говядине превышен уровень бактерий. На Существенно превышен показатель количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, в числе которых бактерии, дрожжи, плесневые грибы.
Как обещают специалисты ведомства, к организации, изготовившей партию некачественного мяса, будут приняты все необходимые меры.
ИСТОЧНИК KP.RU