2019-08-29T08:16:23+03:00
Общество

В Самарской области в детсад завезли центнер некачественной говядины

В Самарской области в детсад завезли центнер некачественной говядины
Кирилл КАРИМОВ
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К счастью, плохая говядина не попала на стол к детишкамК счастью, плохая говядина не попала на стол к детишкамФото: Архив "КП"
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В детский сад, который находится в Похвистнево, была поставлена партия говядины весом 94 кг ненадлежащего качества. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области.

Директор дошкольного учреждения написала заявление о необходимости провести лабораторные исследования подозрительного мяса от ООО «Эльмир», работающего Большеглушицком районе Самарской области.

Экспертиза Россельхознадзора выявила, что в говядине превышен уровень бактерий. На Существенно превышен показатель количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, в числе которых бактерии, дрожжи, плесневые грибы.

Как обещают специалисты ведомства, к организации, изготовившей партию некачественного мяса, будут приняты все необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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