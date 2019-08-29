На обновление улицы Стара-Загора в Самаре потратят 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-29T08:47:27+03:00

Сейчас приводят в порядок участок от Советской Армии до Ново-Вокзальной

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В 2019 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обновляется улица Стара-Загора от Советской Армии до Ново-Вокзальной. На этих 2 км сейчас укладывают асфальт на тротуарах, сообщает мэрия города.

- Мы учли мнение жителей: уложим на тротуарах и асфальт — около 6300 кв. м, и плитку — 9650 кв. м. Например, плиткой выкладывают дорогу в границах парка Гагарина. Почти половину работ уже выполнили, - отметил руководитель МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Вдоль дороги уже восстановлены бордюры. После поднятия на нужную высоту дорожных люков рабочие возьмутся за обновление проезжей части.

Всего на обновление улицы Стара-Загоры и ее трехгодичное содержание направлено более 300 млн рублей. До конца 2019 года будут выполнены работы на 140 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU