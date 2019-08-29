2019-08-29T09:32:32+03:00
Происшествия

Лихой парень отнял сумку у усталой женщины в Кинеле

Разбойника быстро нашли правоохранители
Кирилл КАРИМОВ
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Телефон злодей продалТелефон злодей продалФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница Кинеля обратилась за помощью к полицейским после совершенного на нее нападения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Женщина рассказала, что она возвращалась с работы домой, когда на нее напал неизвестный, сорвал сумку, в которой находились сотовый телефон, денежные средства, банковские карты и документы, удостоверяющие личность. После чего преступник скрылся в неизвестном направлении. Заявительница оценила ущерб в 5,6 тыс. рублей.

Участковые в поисках свидетелей преступления опросили жителей домов, расположенных в районе совершения преступления. Очень скоро вышли и на след преступника.

Им оказался 29-летний местный житель, имеющий длинный шлейф проблем с законом. Вину свою он полностью признал и рассказал, что сотовый телефон продал случайному знакомому, а деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас парня поместили под арест, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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