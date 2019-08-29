2019-08-29T09:55:17+03:00
Общество

Урбанист и блогер Илья Варламов приедет в Самару, чтобы рассказать о будущем

Он станет спикером фестиваля 404fest
Кирилл КАРИМОВ
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404fest404fest
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В Самару на 404fest приедет известный российский урбанист, блогер и общественный деятель Илья Варламов. Об этом сообщают организаторы ивента.

14 сентября Илья Варламов расскажет участникам фестиваля о городах будущего и по каким принципам они будут строиться.

Напомним, в 2019 году в 10-й раз в Самаре пройдет знаменитый на всю Россию Фестиваль 404. Одним из главных спикеров феста станет топовый техноблогер русского YouTube Wylsacom, он же Валентин Петухов. Фестиваль пройдет с 14 по 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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