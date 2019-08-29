2019-08-29T10:02:42+03:00
Экономика

Компания «Аккумулятор инноваций» совместно с «АКОМ» проведет конкурс лучших разработчиков прорывных технологий

Победители и призеры конкурса «Разработчик прорывных технологий химических источников тока» получат дипломы, грамоты, денежные премии и ценные призы
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Резидент «Жигулевской долины» - компания «Аккумулятор инноваций» совместно с АО «ГК АКОМ» проведет конкурс, направленный на вовлечение молодых ученых, исследователей, студентов и аспирантов в деятельность отрасли химических источников тока. Прием конкурсных работ стартует 1 сентября и продлится до 31 декабря 2019 года.

Победители и призеры конкурса «Разработчик прорывных технологий химических источников тока» получат дипломы, грамоты, денежные премии и ценные призы. Лучшие работы организаторы опубликуют в журнале, включенном в перечень РИНЦ, а также СМИ и на официальном сайте международной научно-технической конференции «Battery Innovation».

Конкурс проводится по 4 научно-техническим направлениям:

- Новые разработки химических источников тока;

- Технология производства и сфера применения химических источников тока;

- Декарбонизация транспортных и энергетических решений;

- Переработка химических источников тока.

По двум номинациям:

1. «Инновационные материалы в химических источниках тока»

для фундаментальных научных разработок

2. «Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству»

для научно - технических проектов прикладного характера»

Участникам необходимо направить на электронный адрес: NacharovaNV@akom.ru заявку, научно-технический проект и презентацию с пометкой в теме письма «Конкурс». За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 (8482) 956-444 доб.0-1627. Контактное лицо: Наталья Начарова. Более подробная информация о конкурсе размещена здесь - http://akom.su/sites/bi/competition.html

Награждение участников пройдет в рамках II международной научно-технической конференции «Battery Innovation 2020», которая состоится 13 и 14 февраля 2020 года в технопарке «Жигулевская долина». Целью данного мероприятия является решение задач по формированию конкурентоспособной, устойчивой и структурно сбалансированной отрасли химических источников тока, а также технологической среды для создания инновационных разработок и применения передовых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда и освоение новых рынков.

Для справки:

ООО «Аккумулятор инноваций» имеет статус резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» и успешно реализует проект «Разработка и создание вторичных источников тока с широким спектром возможного применения на основе свинцово-кислотной системы, включающих отдельные базовые преимущества стартерных, тяговых батарей и резервных источников тока». Проект прошел защиту на экспертном совете и был отмечен министерством экономического развития и инвестиций Самарской области как проект, оказывающий существенное влияние на инновационное развитие Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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