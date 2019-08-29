2019-08-29T10:21:17+03:00
Общество

В Сызрани у автоледи из-за бывшего мужа арестовали Audi A3

Сызранка осталась должна экс-супругу после развода 170 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Арестованный автомобиль. Фото: Управление ФССП России по Самарской области.Арестованный автомобиль. Фото: Управление ФССП России по Самарской области.
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В Сызрани бывшие супруги не перестают досаждать друг другу даже после развода. Недавно у бывшей жены приставы забрали из-за бывшего мужа дорогу иномарку Audi A3. Все из-за того, что после раздела имущества женщина осталась должна экс-супругу 170 тысяч рублей. Долг сызранка не признала.

- На приеме у судебного пристава-исполнителя должница заявила, что оплачивать долг не намерена, так как не согласна с решением суда о разделе имущества. При этом в областном суде данное решение она не обжаловала, - уточнили в Управлении ФССП России по Самарской области.

Кроме ареста машины женщину лишили права покидать Россию и наложили на ее счета арест. После этого сызранка все-таки выплатила мужу 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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