В Сызрани у автоледи из-за бывшего мужа арестовали Audi A3
В Сызрани бывшие супруги не перестают досаждать друг другу даже после развода. Недавно у бывшей жены приставы забрали из-за бывшего мужа дорогу иномарку Audi A3. Все из-за того, что после раздела имущества женщина осталась должна экс-супругу 170 тысяч рублей. Долг сызранка не признала.
- На приеме у судебного пристава-исполнителя должница заявила, что оплачивать долг не намерена, так как не согласна с решением суда о разделе имущества. При этом в областном суде данное решение она не обжаловала, - уточнили в Управлении ФССП России по Самарской области.
Кроме ареста машины женщину лишили права покидать Россию и наложили на ее счета арест. После этого сызранка все-таки выплатила мужу 170 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU