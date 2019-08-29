Стало известно, сколько самарцам придется отдавать денег за парковку в центре города

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-29T10:33:52+03:00

Дополнительные траты автолюбители начнут терпеть уже в 2020 году

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Введение зон платных парковок в центре Самары, по примеру того, что несколько лет появилось в Москве, становится все ближе и ближе. Так, профильный департамент транспорта определился с тарифом.

Во время прямой трансляции с руководителем ведомства Владимиром Маркиным, были озвучены следующие цены: базовый тариф составит 30 рублей час, а с 20:01 до 07:59 припарковаться на улице будет стоить 15 рублей в час.

Как рассказала «КП-Самара» руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова, ориентировочно, такие парковки появятся в городе уже в первой половине 2020 года.

- Нормативная база платных парковок в центре Самары уже сформирована, как и те зоны, где они будут введены. Будут объявлены торги, по результатам которых и определят оператора, который будет заниматься парковками.

Платные парковки появятся: на Волжском проспекте, на улице Максима Горького, на Молодогвардейской, у площади Куйбышева. Придется платить за стоянку автомобилистам на улицах Куйбышева, Фрунзе, Самарской, Вилоновской, Ульяновской, Некрасовской, Льва Толстого, Алексея Толстого, Красноармейской, Садовой, Маяковского, Степана Разина, Ленинградской, Лесной, Ленинской, Агибалова, Спортивной, Урицкого.

ИСТОЧНИК KP.RU