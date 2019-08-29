2019-08-29T11:50:34+03:00
Происшествия

Беспечный ездок: в Самаре спасли кайтсёрфингиста, который из-за сильного ветра не мог вернуться в город

Зачем нужно было кататься в непогоду, он не объяснил
Кирилл КАРИМОВ
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Мужчина не пострадалМужчина не пострадалФото: Архив "КП"
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Один из любителей экстрима на Волге не рассчитал свои силы и погодные условия, из-за чего ему понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Наездник кайтсерфа (доска для плавания и воздушный парус) в среду, 28 августа, ушел плавать по Волге. Но ветер оказался сильнее.

- В 20:20 поступил вызов от мужчины, который не смог вернуться на своем кайтсерфе на левый берег Волги. Его нашли в затоне Поджабного, после чего доставили в Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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