Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко проведет мастер-класс в Самаре

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-29T11:58:41+03:00

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В Самаре пройдет мастер-класс Олимпийского чемпиона по баскетболу 1872 года Ивана Едешко. Мероприятие состоится сегодня, 29 августа, в СК «Молодежный» по адресу: улица Аэродромная, 15. Начало – в 17:00. Вход свободный.

- Иван Иванович Едешко - Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Европы и мира. Он - победитель Олимпийских игр 1972 года, на которых состоялся знаменитый финальный матч между сборными СССР и США. Тогда судьба олимпийского золота решилась на последних секундах. Из-за технических проблем с отсчетом времени советская команда трижды вводила мяч в игру и все же победила (51:50) благодаря точному броску Александра Белова, которому отдал пас Иван Едешко. Эта игра вошла в историю мирового баскетбола. Выступление сборной СССР на Олимпиаде – 1972 были взяты за основу сценария фильма «Движение вверх», ставшего самым кассовым российским фильмом в истории современного отечественного кинопроката, - рассказали в правительстве Самарской области.

Иван Едешко прибыл в Самару для участия в турнире по баскетболу 3х3 SamaraOpen, который пройдет 30 августа на площади Куйбышева. Всех самарцев ждут увлекательные матчи, общение с участниками и гостями турнира, развлекательная программа. В 17:00 для всех желающих выступит группа «Хлеб». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU