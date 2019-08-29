Наглый вор в Самаре разбил окно супермаркета и попытался сбежать от погони
Поздней ночью во вторник, 27 августа, на супермаркет в Промышленном районе Самары было совершено нападение. Об этом «КП-Самара» сообщили в охранной компании «Дельта».
- Группа быстрого реагирования прибыла на место меньше чем за шесть минут. Сотрудник обнаружил на месте разбитое окно и неизвестного мужчину, побежавшего наутек.
Воришка попытался скрыться в ближайшем подъезде. Выяснилось, что в одной из квартир заранее была открыта дверь, где нарушитель планировал скрыться и его ждал сообщник. Догнав преступника, ЧОПовец задержал его, а потом и его подельника.
Грабитель и его приятель были переданы в руки полицейских, а администрация магазина поблагодарила ЧОПовцев за проделанную работу.
ИСТОЧНИК KP.RU