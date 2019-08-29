2019-08-29T13:55:44+03:00
Происшествия

Наглый вор в Самаре разбил окно супермаркета и попытался сбежать от погони

Но ему это не удалось
Кирилл КАРИМОВ
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Банду передали в руки полицииБанду передали в руки полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Поздней ночью во вторник, 27 августа, на супермаркет в Промышленном районе Самары было совершено нападение. Об этом «КП-Самара» сообщили в охранной компании «Дельта».

- Группа быстрого реагирования прибыла на место меньше чем за шесть минут. Сотрудник обнаружил на месте разбитое окно и неизвестного мужчину, побежавшего наутек.

Воришка попытался скрыться в ближайшем подъезде. Выяснилось, что в одной из квартир заранее была открыта дверь, где нарушитель планировал скрыться и его ждал сообщник. Догнав преступника, ЧОПовец задержал его, а потом и его подельника.

Грабитель и его приятель были переданы в руки полицейских, а администрация магазина поблагодарила ЧОПовцев за проделанную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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