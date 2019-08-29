2019-08-29T14:44:25+03:00
Общество

What is this?: в самарской подземке установят указатели на английском языке

Информация о подземке на инязе появится к лету 2020 года
Кирилл КАРИМОВ
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Иностранцам станет намного комфортнее путешествовать по 10 станциям самарского метрополитенаИностранцам станет намного комфортнее путешествовать по 10 станциям самарского метрополитенаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К 1 июля 2020 года в самарском метрополитене появятся таблички и озвучка на английском языке. Об этом говорится в постановлении правительства Самарской области.

За оставшееся время будут переведены схемы линий метрополитена с названиями станций и правила пользования подземным общественным транспортом, расположенные в вагонах.

На самих станциях тоже появятся двуязычные указатели. Объявления о станциях и поломках будут объявлять на русском и английском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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