What is this?: в самарской подземке установят указатели на английском языке
Информация о подземке на инязе появится к лету 2020 года
Иностранцам станет намного комфортнее путешествовать по 10 станциям самарского метрополитенаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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К 1 июля 2020 года в самарском метрополитене появятся таблички и озвучка на английском языке. Об этом говорится в постановлении правительства Самарской области.
За оставшееся время будут переведены схемы линий метрополитена с названиями станций и правила пользования подземным общественным транспортом, расположенные в вагонах.
На самих станциях тоже появятся двуязычные указатели. Объявления о станциях и поломках будут объявлять на русском и английском.
ИСТОЧНИК KP.RU