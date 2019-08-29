Мини-футбольное «Динамо Самара» обыграло чемпиона Беларуси

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-29T14:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» в контрольном матче обыграл чемпиона Беларуси «Столицу» 4:2. Встреча проходила в Москве. Голами у волжан отметились Мурашов (дубль), Заболонков и Потехин.

- Матч прошёл на высоком международном уровне. Сегодняшняя игра стала последней, которую команды сыграла в предсезонный период. Так что она как бы является контрольной в плане готовности к старту чемпионата. Все полевые футболисты и вратари сегодня получили свою порцию игровой практики. Теперь мы имеем ещё больше информации, которая позволит нам более качественнее подготовится к сезону. Действиями футболистов своей команды доволен на 70%. Концовка встречи получилась смазанной. Пробовали разные игровые сочетания, выпускали пятого полевого, но не получилось. Спасибо минчанам, что приехали, убеждён, что пользу от сегодняшнего матча получили обе команды, - приводит слова главного тренера «Динамо» Максима Горбунова пресс-служба клуба.

Напомним, чемпионат России самарцы начнут 7 сентября выездным матчем с «Норильским никелем». Первая домашняя игра назначена на 27 сентября. В этот день «Динамо» примет «Ухту».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Календарь игр МФК «Динамо Самара» в чемпионате России по мини-футболу на сезон 2019/2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют

Публикуем календарь матчей МФК «Динамо Самара» в Суперлиге (чемпионате России по мини-футболу) на сезон 2019/2020 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU