В Тольятти «СИБУР Тольятти» выпустил в Волгу 200 тысяч особей стерляди и толстолобика

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-29T14:56:45+03:00

Толстолобик – прекрасный мелиоратор водоемов, а стерлядь – одна из ценнейших рыб, которая занесена в Красную книгу Самарской области и России.

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В Тольятти в Волгу выпустили больше 200 тысяч особей стерляди и толстолобика. Сделало это предприятие «СИБУР Тольятти» в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного назначения.

- Мы осуществляем забор воды из Волги для технического водоснабжения предприятий Северного промышленного узла и «ТольяттиАзота». Поэтому согласно законодательству проводим соответствующие природоохранные мероприятия для сохранения водного баланса, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды «СИБУР Тольятти».

Выбор именно на эти породы рыб пал неслучайно. Толстолобик – прекрасный мелиоратор водоемов, а стерлядь – одна из ценнейших рыб, которая занесена в Красную книгу Самарской области и России.

- Перед тем, как попасть в реку, мальки выращивались на специальном рыбоводном заводе компании «Летеа». За это время они набрали нужную массу. На момент выпуска каждая стерлядь весит 10 граммов, а толстолобик - 120-150 грамм, что дает им возможность адаптироваться в естественной среде обитания. Ветеринарный контроль и готовность рыбы к «свободному плаванию» определяют специалисты территориального управления Росрыболовства и Россельхознадзора, - отметили в «СИБУРе».

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ИСТОЧНИК KP.RU