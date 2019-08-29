В Самаре работник магазина отвел воришку в подсобное помещение и убил его
По факту преступления возбуждено уголовное дело
Оперативное сопровождению по делу осуществляют полицейскиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В областной столице следователи занимаются расследованием жестокого убийства. Оно было совершено 24 августа в одном из магазинов Ленинского района Самары.
- Местный житель совершил мелкое хищение. Один из работников увидел его противоправные действия, завел в подсобное помещение и ударил по голове, - сообщает СУ СК России по Самарской области.
Медики доставили потерпевшего в больницу. Спасти несчастного не удалось, он скончался от полученных повреждений.
По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Сейчас расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU