2019-08-29T15:21:01+03:00
Общество

Жители Самарской области все реже страдают от вшей

Жители Самарской области все реже страдают от вшей
Кирилл КАРИМОВ
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Но расслабляться не стоитНо расслабляться не стоитФото: Архив "КП"
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С начала 2019 года в Самарской области зафиксированы 472 случая заражения педикулезом. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

Как отметили в ведомстве, за период с 2014 года отмечается снижение заболеваемости педикулезом с 1607 случаев в 2014 году до 1048 случаев в прошлом году.

Заболеваемость регистрируется среди детей во всех возрастных группах, за последние 5 лет отмечается увеличение доли заболевших педикулезом среди детей в возрасте до 14 лет с 78% или 1255 случаев в 2014 году до 84,4% или 885 случаев в прошлом году. В 2019 году среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 400 случаев (84,7% от общей заболеваемости педикулезом). Максимальная заболеваемость педикулезом среди детей приходится на возраст от 7 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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