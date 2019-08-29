2019-08-29T15:26:01+03:00
Дом. Семья

«Забери домой!»: в Самаре снова пройдет фестиваль-выставка «Друг человека»

Всех животных с выставки можно будет бесплатно забрать домой
Евгения ВАСИНА
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Они ищут домОни ищут домФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Любителей животных 14 сентября приглашают в центре «Экспо-Волга». Там во всей красе предстанут 50 собак и 100 кошек – это постояльцы крупных приютов Самары. Каждого участника фестиваля-выставки «Друг человека» можно забрать домой, однако для этого нужен паспорт.

- Волонтеры помогут составить договор передачи животного в ответственное владение прямо на выставки, а партнеры порадуют подарками. В фестивале участвуют зоозащитная организация «Зооспасение», некоммерческий приют «Участие», приют «Надежда» и стационар «Флагманвет». Для участников нашего мероприятия мы приготовили развлекательную программу и лекции. На этот лекции будут полезны для тех, кто еще не завел домашнее животное. Расскажем, как не ошибиться с темпераментом питомца, кому стоит заводить домашнее животное, - рассказала директор по развитию сеть магазинов ZooПарк Анна Кузуб.

На прошлой выставке «Друг человека» дом нашли 16 собак и 30 кошек. Организаторы надеются, что на этот раз желающих приютить животное будет еще больше.

Когда кто-то уезжает домой,радуются все волонтеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда кто-то уезжает домой,радуются все волонтерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Благодаря этому десятки бездомных животных уже нашли себе дом

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Найти верного питомца можно будет 6 апреля на выставке в "Экспо-Волге" со слоганом "Приюти, не покупай!"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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