2019-08-29T15:57:19+03:00
Происшествия

Рассмотрение дела бывшего гендиректора РКЦ «Прогресс» началось в самарском суде

Александру Кирилину вменяют многомиллионный ущерб, нанесенный космическому производству
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Процесс стартовал в закрытом режимеПроцесс стартовал в закрытом режимеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 29 августа, в Кировском районном суде начался процесс в отношении бывшего генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, который обвиняется в многомиллионной растрате и злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, Александр Кирилин он заключил невыгодный для предприятия договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной цене 125 млн рублей. Помимо этого, он заподозрен в растрате 745 тыс. рублей на командировку и хищении 3,5 млн рублей.

Отметим, что ранее Самарский райсуд по ходатайству Следственного комитета отстранил Александра Кирилина от должности гендиректора предприятия. Бывший топ-менеджер пытался добиться выплаты в размере трех ежемесячных заработков, предусмотренной трудовым договором, а также доплаты за секретность и других выплат на несколько миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убытки в 532 миллиона рублей: дело сотрудников РКЦ «Прогресс» отправили в суд

Следствие уже собрало достаточную доказательную базу (подробности)

Следователи рассказали, за что на гендиректора РКЦ «Прогресс» Кирилина завели уголовное дело

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (подробности)

Александр Кирилин не согласен с судом и хочет вернуться на работу в "Прогресс"

Отстраненный от должности гендиректор подал жалобу на вынесенное Самарским районным судом решение (подробности)

Гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кириллина отстранили от должности в суде

Руководителя космического гиганта подозревают в злоупотреблении полномочиями и покупке гидравлического пресса по явно завышенной цене (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области военные инженеры соорудили самый длинный наплавной мост в мире
Молодежный состав «Крыльев Советов» потерпел поражение от московского «Динамо»
На Красноглинском шоссе в Самаре КамАЗ и квадроцикл не поделили дорогу
Повелся на льготный ценник: в Самарской области ищут пострадавших от автомобильного мошенника
Самарские абоненты «Ростелекома» предпочитают дистанционное обслуживание
На Московском шоссе в Самаре пожилой водитель протаранил дерево
«Забери домой!»: в Самаре снова пройдет фестиваль-выставка «Друг человека»
Жители Самарской области все реже страдают от вшей
В Самаре работник магазина отвел воришку в подсобное помещение и убил его
В Тольятти «СИБУР Тольятти» выпустил в Волгу 200 тысяч особей стерляди и толстолобика
Мини-футбольное «Динамо Самара» обыграло чемпиона Беларуси
What is this?: в самарской подземке установят указатели на английском языке
Перед новым учебным годом в Самаре обновили разметку у школ на 80 млн рублей
Наглый вор в Самаре разбил окно супермаркета и попытался сбежать от погони
Футболист «Крыльев Советов» Раду Гынсарь получил вызов в сборную Молдовы
В Октябрьске мэр Александра Гожая незаконно назначила себе зарплату
В следующем году будет утвержден новый генплан Самары
Олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко проведет мастер-класс в Самаре
Беспечный ездок: в Самаре спасли кайтсёрфингиста, который из-за сильного ветра не мог вернуться в город
В Самаре «Ниссан» протаранил «Газель» и та перевернулась
Ремонт тепловых сетей на улице Ташкентской в Самаре закончат 10 сентября
Играй целый день на любой площадке: в семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре идет акция «Безлимит»
Стало известно, сколько самарцам придется отдавать денег за парковку в центре города
В Сызрани у автоледи из-за бывшего мужа арестовали Audi A3