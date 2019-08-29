Рассмотрение дела бывшего гендиректора РКЦ «Прогресс» началось в самарском суде
В четверг, 29 августа, в Кировском районном суде начался процесс в отношении бывшего генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина, который обвиняется в многомиллионной растрате и злоупотребления полномочиями.
По версии следствия, Александр Кирилин он заключил невыгодный для предприятия договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной цене 125 млн рублей. Помимо этого, он заподозрен в растрате 745 тыс. рублей на командировку и хищении 3,5 млн рублей.
Отметим, что ранее Самарский райсуд по ходатайству Следственного комитета отстранил Александра Кирилина от должности гендиректора предприятия. Бывший топ-менеджер пытался добиться выплаты в размере трех ежемесячных заработков, предусмотренной трудовым договором, а также доплаты за секретность и других выплат на несколько миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU