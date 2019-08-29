2019-08-29T16:15:48+03:00
Умные вещи

Самарские абоненты «Ростелекома» предпочитают дистанционное обслуживание

Все больше людей выбирают личный кабинет
Борис БРИТВА
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Доля пользователей личного кабинета «Ростелекома» в Самарской области превысила 70% от общего числа абонентов компании в регионе. Сервис завоевывает популярность благодаря удобству коммуникации с оператором.

В личном кабинете аккумулируется вся информация о начислениях, списаниях и полученных услугах абонента. Посмотреть ее можно онлайн в любое время. В сервисе удобно оплачивать счета при помощи банковских карт без комиссии или электронными деньгами с моментальным зачислением денежных средств на лицевой счет. Клиент может автоматизировать этот процесс, воспользовавшись «автоплатежом».

Пользователь личного кабинета может поменять тарифный план, заказать дополнительные услуги, просмотреть и оплатить счета родственников - абонентов «Ростелекома» по всей России. Для этого достаточно присоединить их лицевые счета к своей учетной записи.

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом:

«Большинство пользователей выбирают для себя решения, которые помогают экономить время. «Ростелеком» идет навстречу пожеланиям клиентов, постоянно расширяя функциональные возможности сервисов, не требующих личного присутствия абонента в офисе компании. Нашим клиентам доступно максимальное количество каналов взаимодействия. При этом личный кабинет остается одним из самых удобных и востребованных: в нем зарегистрировано более 460 тыс. жителей губернии».

Зарегистрироваться в личном кабинете «Ростелекома» можно на корпоративном сайте rt.ru, по ссылке lk.rt.ru. Для удобства пользователей предлагается мобильное приложение для операционных систем iOS и Android «Мой Ростелеком». Абоненты компании могут связать учетную запись личного кабинета «Ростелекома» с собственным аккаунтом в популярных социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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