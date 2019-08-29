2019-08-29T16:23:39+03:00
Происшествия

Повелся на льготный ценник: в Самарской области ищут пострадавших от автомобильного мошенника

Мужчина обещал предоставлять скидки на машины и скрывался с деньгами
Михаил ГОРЮНОВ
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Если этот человек украл ваши деньги - сообщите в полицию!Если этот человек украл ваши деньги - сообщите в полицию!Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в полицию Тольятти обратился житель Автозаводского района. Он сообщил, что стал жертвой мошенника.

- Потерпевший передал 35-летнему подозреваемому 15 тысяч рублей для приобретения отечественного автомобиля по льготной цене завода производителя. Злоумышленник пообещал тольяттинцу включить его в списки на получения авто с существенной скидкой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый скрылся с деньгами, но силовики его задержали. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается, не исключено, что пострадавших было больше.

Сотрудники УМВД России по г. Тольятти обращаются ко всем, кто пострадал от действий задержанного гражданина обратиться по тел. 93-45-22, 93-45-21, 89370715114, 39-10-51 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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