На Красноглинском шоссе в Самаре КамАЗ и квадроцикл не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-29T16:32:32+03:00

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В четверг, 29 августа, около 14:00, на Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП между совсем не равнозначными участниками – самосвалом КамАЗ и квадроциклом. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Samara.dtp.official».

- Квадроцикл догнал грузовик, - рассказывает один из свидетелей столкновения. – Это произошло недалеко от горы-холодильника.

Легкий мотовездеход перевернулся, а его водитель получил травмы, с которыми попал в больницу. У КамАЗа разбита задняя фара и погнут брызговик.

Сейчас в причинах столкновения разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU