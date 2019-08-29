Молодежный состав «Крыльев Советов» потерпел поражение от московского «Динамо»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-08-29T16:47:15+03:00

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В четверг, 29 августа, на стадионе «Металлург» в Самаре встретились молодежные составы «Крыльев Советов» и «Динамо». Самарцы потерпели крупное поражение.

Москвичи удерживали инициативу на протяжении всей встречи, им удалось забить три мяча в самарские ворота. Хозяева поля не смогли забить ни одного гола.

А завтра, 30 августа, на стадионе «Самара Арена» пройдет встреча между основными составами самарцев и москвичей в рамках РПЛ. Игра начнется в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU