Лето закончилось: в ночь на 30 августа в Самарской области обещают заморозки

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-29T18:42:45+03:00

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Конец августа в Самаре оказался больше похож на октябрь: +14 градусов, холодный северный ветер и дожди. Однако погода не перестает удивлять. В ночь на пятницу. 30 августа, синоптики обещают заморозки.

Ночью 30 августа местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-1º, - сообщают специалисты Приволжского гидрометцентра.

Днем потеплеет, но снова не по-летнему. Столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов. Продолжит дуть северный ветер со скоростью 7-12 м/с.

К Дню знаний синоптики обещают небольшое потепление. 31 августа воздух в регионе прогреется до +17 градусов, а 1 сентября, в воскресенье, до +19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU