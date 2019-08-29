Лето закончилось: в ночь на 30 августа в Самарской области обещают заморозки
Конец августа в Самаре оказался больше похож на октябрь: +14 градусов, холодный северный ветер и дожди. Однако погода не перестает удивлять. В ночь на пятницу. 30 августа, синоптики обещают заморозки.
Ночью 30 августа местами по Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-1º, - сообщают специалисты Приволжского гидрометцентра.
Днем потеплеет, но снова не по-летнему. Столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов. Продолжит дуть северный ветер со скоростью 7-12 м/с.
К Дню знаний синоптики обещают небольшое потепление. 31 августа воздух в регионе прогреется до +17 градусов, а 1 сентября, в воскресенье, до +19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU