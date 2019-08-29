2019-08-29T20:20:33+03:00
Общество

«Босиком и на мотоциклах нельзя»: для пассажиров самарского метро установил 33 запрета

В том числе новые правила защищают метро от грязи и вони
Вера ЦЫГАНКОВА
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Также все пассажиры обязаны будут соблюдать чистотуТакже все пассажиры обязаны будут соблюдать чистотуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С осени пассажирам самарского метрополитена надо будет соблюдать ряд правил. Их утвердило правительство Самарской области. Тридцать три пункта включают в себя правила перемещения в метро, поведения, внешнего вида и способы перевоза вещей и животных.

В частности, согласно документу, хрупкие, колющие и режущие предметы, коньки, лыжи, сноуборды, складные велосипеды и садовые инструменты перевозить в самарском метро можно только в чехлах. Животным вне клеток или других приспособлений с глухим дном вход в метро будет запрещен. Это правило касается и собак, за исключением специально обученных поводырей. Для них у хозяев должны быть поводок и документы, подтверждающие их специальное обучение.

Самим пассажирам будет запрещено бегать по эскалаторам, особенно по неработающим (их вообще надо будет обходить стороной) ставить вещи на ступени, заходить за желтую линию на платформе и прислоняться к закрытым дверям в вагоне.

Отдельный пункт правил запрещает пассажирам метро кататься там на мопедах, велосипедах, самокатах, роликах и мотоциклах.

К дресс-коду отдельные требования. В метро не будут пускать людей в грязной и плохо пахнущей одежде и с такой же неприглядной и зловонной ручной кладью. Босиком и в обнаженном в метро заходить также будет запрещено.

Правила начнут действовать с 7 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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