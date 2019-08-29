2019-08-29T20:35:14+03:00
Общество

Улицу 22 Партсъезда в Самаре начнут продлевать до Солнечной в 2020 году

А Заводское шоссе в том же году должны отремонтировать
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Такие даты озвучил во время прямого эфира руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.Такие даты озвучил во время прямого эфира руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.Фото: "КП" Архив
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Проектирование участка улицы 22 Партсъезда от Московского шоссе до улицы Солнечной собираются завершить до конца 2019 года. Сами строительные работы начнут в 2020 году. Такие даты озвучил во время прямого эфира руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Помимо темы улицы 22 Партсъезда Шанов затронул и другие. В частности, он рассказал о реконструкции Заводского шоссе. В этом году там переложат старые инженерные коммуникации и установят новые. Все работы планируют завершить в 2020 году.

Появились подробности и о дороге в Новой Самаре. Она позволит получить два выезда из микрорайона к Красноглинскому шоссе – около стадиона «Салют» и около 1 квартала. Рабочие уже приступили к ее строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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