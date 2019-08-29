В Самарской области УАЗ без водителя сбил девушку и утонул в реке
Пострадавшую доставили в больницу с ушибами ног
Водитель забыл поставить машину на ручник. Фото: vk.com/dtp_163
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В реке Сызранка Самарской области утонул УАЗ. Водитель вышел из машины, но не поставил ее на ручник. В результате внедорожник начал движение. Автомобиль попыталась остановить 31-летняя девушка, но у нее не получилось. Об этом в паблике «ДТП 163 Самара» сообщает очевидец.
- Автомобиль самопроизвольно начал движения назад и наехал на девушку 1988 года рождения, которая находилась сзади автомобиля и пыталась его остановить, после чего съехал в реку Сызранска, - уточнил очевидец.
Девушка оказалась в больнице с ушибами ног.
ИСТОЧНИК KP.RU