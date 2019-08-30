2019-08-30T16:13:46+03:00
Умные вещи

Арендаторы самарского офисного центра получили доступ к услугам «Ростелекома»

Теперь они могут воспользоваться скоростным интернетом и различными облачными сервисами
Борис БРИТВА
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«Ростелеком» подключил к оптической сети передачи данных офисный центр «ТИСИЗ» в Самаре. Компания заменила медные линии связи на волоконно-оптические на всей территории здания площадью 5,7 тыс. квадратных метров. Теперь 79 арендаторов могут воспользоваться скоростным интернетом и различными облачными сервисами.

Александр Фролов, главный инженер ОАО «ТИСИЗ»:

«Для успешного ведения бизнеса телефонной связи и доступа в интернет уже недостаточно. Коммерсанты охотнее арендуют помещения с возможностью подключить сервисы от крупного оператора. Поэтому при выборе поставщика услуг мы оценивали в том числе и присутствие компании на рынке цифровых решений».

Цифровые и традиционные услуги «Ростелекома» доступны предпринимателям в едином пакете. Предложение «Быть в плюсе» поможет компаниям малого и среднего бизнеса решать насущные и перспективные задачи.

Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

«Предложение “Быть в плюсе” включает высокоскоростной интернет и один из цифровых сервисов: “Виртуальную АТС”, “Видеонаблюдение”, “Управляемый Wi-Fi” или “Интерактивное ТВ для бизнеса”. Эти услуги помогут организовать в офисе многоканальную телефонную связь, развернуть публичную сеть беспроводного доступа для клиентов, предоставить посетителям возможность просмотра интересных телепередач во время ожидания, обеспечить безопасность. Экономия для пользователей достигает 70%».

Получить подробную информацию об услугах для бизнеса можно на сайте компании, по бесплатному номеру 8 800 200 3000 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU

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