2019-08-30T19:02:23+03:00
Звезды

Министра — в балет, из балета — в министры: В Самарской области появится новый «главный по культуре»?

«Совершать прорыв» в наш регион пригласили настоящего петербуржца
Константин Дмитриев
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А прошлого министра уже ждут в оперном театре?А прошлого министра уже ждут в оперном театре?Фото: Архив "КП"
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Наконец-то из областного правительства исчез последний врио министра. Вместе с приставкой этот пост потерял и предыдущего носителя портфеля — Сергей Филиппов отправлен руководить Самарским академическим театром оперы и балета. А в кресло главы регионального Минкульта приглашен из Санкт-Петербурга известный балетовед Борис Илларионов. Правда, всё это — пока «информация из собственных источников» интернет-портала Другой город.

- В январе 2019 года Дмитрий Азаров заявил, что Филиппов справляется с работой, но хотелось бы, чтобы в культурной жизни области случился «прорыв». И сообщил, что рассматривает разные кандидатуры, в том числе из Санкт-Петербурга, - напоминают СМИ.

Борис Илларионов руководит профильной кафедрой в Академии русского балета им. Вагановой. Опыт административной работы у него тоже есть — с 2012 по 2015 год он трудился первым заместителем председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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