2019-09-03T08:50:35+03:00
Общество

В школе №129 сели за парты 55 учеников «Роснефть-классов»

Профориентационный проект Куйбышевского НПЗ реализуется здесь почти 20 лет.
Анна ФЕДОРОВА
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Однажды эти первоклашки тоже смогут пойти в "Роснефть-класс". Фото: АО "КНПЗ"Однажды эти первоклашки тоже смогут пойти в "Роснефть-класс". Фото: АО "КНПЗ"
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Ученики «Роснефть-классов» - 10-го и 11-го – будущие технари: чтобы однажды стать инженером, а в идеале – связать свою жизнь с нефтепереработкой, ребята каждый день штудируют математику, физику и химию. Помогают им в этом не только школьные учителя, но и педагоги Самарского государственного технического университета. Благодаря полному погружению в профильные предметы, выпускники показывают отличные результаты: стобалльники здесь не редкость, а каждый пятый выпускник становится медалистом. В течение двух лет «Роснефть-классы» углубленно изучают технические дисциплины, посещают с экскурсиями завод, участвуют в развивающих тренингах и научно-технических конференциях. Именно в эти годы будущие кадры нефтеперерабатывающей отрасли получают серьезный багаж, который позволит им двигаться дальше.

- С Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом нас связывают многолетние партнерские отношения, - рассказала директор СОШ №129 Ирина Кукса. – Дети после обучения в «Роснефть-классах» поступают не только в профильные вузы Самары, но и Питера, Москвы. Ученики профильных классов получают самое лучшее образование – поддержка КНПЗ позволяет нам создавать для этого все условия.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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