Самарец на «Рено» выехал на «встречку» и устроил смертельное ДТП под Волгоградом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-03T09:13:31+03:00

ДТП "собрало" три легковушки и один грузовик Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В аварии погиб один человек и еще четверо получили травмы

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В минувшее воскресенье, 1 сентября, на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Волгоградской области произошла смертельная авария. При этом спровоцировал ее, по версии местных полицейских, водитель из Самары.

- По предварительной информации, в 13:49 42-летний житель Самары, двигаясь на автомобиле «Рено Сандеро» в сторону Волгограда, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАН» под управлением 59-летнего жителя Саратовской области. После этого легковой автомобиль отбросило на ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате случившегося 28-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте. Также в аварии пострадали водитель «Рено», его 69-летний и 63-летняя пассажиры и 25-летняя пассажирка «четырнадцатой». Всех их госпитализировали в больницу. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU