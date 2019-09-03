Встречи с морем придется подождать: в Курумоче задержали рейс Самара-Ларнака

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-03T12:12:45+03:00

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Во вторник, 3 сентября, Boeing 737 в 7 утра должен был отправиться из пасмурной Самары в солнечный Ларнака. Это третий по величине город на Кипре. Однако встреча самарцев с морем отложилась. Рейс был задержан, предположительное время вылета 13:15.

Пользователи социальных сетей сразу же стали иронизировать про это:

- На сухом суперджете100 крыло отвалилось, ща приклеят, и полетите, сохраняйте спокойствие, - шутит Алексей.

- Да и ладно с этим Кипром! – Поддерживает тех, чей рейс задержали Виктор.

В пресс-службе аэропорт информацию о задержки рейса подтвердили, уверили, что переживать не о чем и добавили, что причина задержки – решение авиакомпании.

Авиакомпанию «Россия» уже прокомментировала ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU