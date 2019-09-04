В хоккейную «Ладу» перешел победитель Универсиады
Клуб подписал контракт с защитником Иваном Крыловым
Контракт рассчитан на один сезон. Фото: ХК "Лада".
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Хоккейный клуб «Лада» подписал контракт с защитником Иваном Крыловым. В прошлом сезоне он выступал за красноярский «Сокол». Контракт с «автозаводчанами» рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба команды.
- Крылов в сезоне 2018/19 выступал за красноярский «Сокол», в котором набрал 20 (6+14) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. Кроме того Иван стал обладателем золотой медали Универсиады в составе сборной России. В 7 матчах на турнире он отметился 1 голевой передачей, - говорится в сообщении.
Сезон ВХЛ для «Лады» стартует 6 сентября в Тольятти против самарского ЦСК ВВС.
ИСТОЧНИК KP.RU